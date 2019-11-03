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3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Bir taraf kış, bir taraf bahar

03 Kasım 2019, Pazar 00:12
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ise bazı ağaçlar çiçek açıp meyve verdi.

ÇUKUROVA yöresinde bazı yüksek kesimlere kar yağarken, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde ağaçlar çiçek açtı. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağdı. Önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla, Tahtalı ve Binboğa Dağları beyaza büründü. Yağışın etkisiyle ilçe merkezinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.      

Meyve ağaçları çiçek verdi      

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ise hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı erik ve portakal ağaçları çiçek açtı. Anberinarkı Köyü sakini Mehmet Durmuşcan (55), havalar sıcak gittiği için yaz meyvesi ağaçlarının çiçek açarak ürün vermeye başladığını söyledi. Durumun kendisini şaşırttığını anlatan Durmuşcan, “Yazın meyvelerini yedik bitirdik. Kışa girerken tekrar yemeye başladık. Erik ağacımız çiçek açtı. Dut ağacımız tekrar meyve verdi. Anlayamadık bu durumu. Hava şartlarına bağlı olarak nasıl böyle bir olay yaşandı bilemedik.” dedi. Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşayan Ali Göçer de bahçesindeki portakal ağacının, kış ayına sayılı günler kala meyve verdiğini bir taraftan çiçek açtığını kaydetti.  Adana / Osmaniye - aa

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Bitlis ve Muş’ta mevsimin ilk karı

BİTLİS ve Muş’ta mevsimin ilk karı yağdı. Bitlis’te önceki gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, dün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sebebiyle Bitlis -Tatvan kara yolu beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede, yağış aralıklarla devam ediyor. Muş’un Malazgirt ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.   Bitlis / Muş - aa

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