Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis etkili olurken trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi, Abant kavşağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde 15 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, sağanak ve sis nedeniyle yavaş ilerliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.