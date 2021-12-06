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6 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

‘Bu eşikten atlayacağız’

06 Aralık 2021, Pazartesi 18:30
“Barınamıyoruz Hareketi,” 12 Aralık’ta Ankara’da olacak. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM’de sürdüğüne dikkat çeken öğrenciler, “Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz” dedi.

“Artık yeter” diyen gençler, 12 Aralık’ta herkesi Ankara’ya davet ederek sosyal medyadan şu mesajı yayımladı: “Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz. Artık sadece bir adım atmaya değil, koşmaya niyetleniyoruz. Bizi ittikleri uçurumun kıyısını eşik kabul ediyoruz. Bu eşikten atlayacağız. Ayın 12’sinde ‘yönetenlerin şehrine’ Ankara’ya gidiyoruz.”

Ankara - Anka

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