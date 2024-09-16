Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların hangi bölgelerde görüleceğini anlattı.

Mevsimsel tahminlere göre ekim, kasım ve aralık aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini ifade eden Tekin, şunları söyledi: “Yeni haftada ülkemiz yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak yağışları göreceğiz. Bu yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarına düşüyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yeni haftada ülke genelinde mevsim normalde civarında seyredecek. Yağışlara bakıldığında pazartesi günü Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışları görmek mümkün olacak.” Ankara - Anka

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