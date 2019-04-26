Bu ilçede ulaşım öğrencilere ücretsiz

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde birçok alanda ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor.

Dilovası Belediyesi’nin yeni Başkanı Hamza Şayir’in talimatıyla başlanan çalışmada ilçe sınırlarındaki liselerde okuyan tüm öğrenciler için ücretsiz servis hizmet sunuluyor. Bu hizmet, belediye bünyesinde bulunan atıl araçlar değerlendirilerek gerçekleştiriliyor. Ayrıca ilçe dışındaki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere de, Kocaeli’nde belediye otobüslerinde kullanılan kent kart dolumu gerçekleştiriliyor. Öte yandan, bir okulda gerçekleştirilen pilot uygulama ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin kantin ihtiyacını da Dilovası Belediyesi karşılıyor. Belediyenin ücretsiz ulaşım hizmeti bunlarla da sınırlı değil. Belediye semt pazarına, belediyeye ve hastahaneye de ücretsiz servis hizmeti veriyor. İstanbul – Ülker Yılmaz Caba Haber Merkezi

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