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18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Buzlu yollarda nasıl yürünür?

18 Aralık 2024, Çarşamba 10:00
Kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisiyle ciddî yaralanmalara neden olabilen buzlu yollarda güvenli yürüyüşün yolu, dengeli ve yavaş hareket etmekten geçiyor.

Buzlanma nedeniyle sokaklarda düşme vakalarının arttığı kış günlerinde, uzmanlar güvenli yürüyüş için dikkat edilmesi gerekenleri  anlattı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kar yağışının yollarda buza dönüşmesiyle acil servislerin kayıp düşen vakalarla dolduğunu söyledi. Buzlu yolda yürümenin tehlike arz ettiğini ifade eden Çakır, çalışma hayatında aktif olmayan insanlara bu dönemde evde kalmayı tercih etmelerini tavsiye etti.

Kışa uygun ayakkabılar giyilmesiyle buzda kayma gibi kazaların önüne geçilebileceğini anlatan Çakır, şöyle konuştu: “Altı sert çivili ayakkabılar giyilebilir, topuklu ve altında tabanı olmayan ayakkabılar giymemeliyiz. Spor, lastik tabanlı ayakkabılar çok daha kolay karda, buzda kayabiliyor ve düşmeyle ilgili yaralanmalar sık görülüyor. Özelikle yaşlılar düşmeden daha fazla etkilendiği için özel olarak korunmalı. Her şeye rağmen düşeceğinizi fark ettiyseniz, öncelikle kafanızı koruyun, elinizden destek almayın. Ama asıl korunma metodumuz, düşmemeye çalışmak. Yürüyüş şeklini büyük adımlar yerine küçük adımlarla yapmalıyız.”

Kar yağışının ardından yollarda, sokaklarda buzlanma meydana geldiğine işaret eden Çakır, “Karda, buzda düşme sonucu özellikle ileri yaş gurubunda uyluk kemiğinde kırılmalar, elinin üzerine düşenlerde el ve omurga kırıklarını gördük. Büyük, geniş adım atmak, kontrolü zor hâle getirir” diye konuştu.

“Kollar sallanarak, bir şeyle uğraşmadan yürünmeli”

Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel de kar yağışıyla buzda kayıp düşme sonucu en sık el bilek, kalça, omuz ve ayak bilek kırıklarını gördüklerini ifade etti. Yaşlılara ve nörolojik problemi olan hastalara bu havalarda çok fazla dışarıya çıkmamalarını tavsiye eden Demirel, “Dengeli ve yavaş yürümeli, kaymaz tabanlı ayakkabı giyinmeyi ve yürürken telefona bakılmamasını öneriyoruz. Kollar sallanarak, bir şeyle uğraşmadan yürünmeli, topuklu ayakkabı da giyinilmemeli” dedi.

AA

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