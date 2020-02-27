Çanakkale'de feribot kum adasına oturdu

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, kuvvetli akıntı nedeniyle iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı. İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi. Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.