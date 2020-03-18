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18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cezaevinden üniversite mezunu olarak dışarı çıkmak istiyor

18 Mart 2020, Çarşamba 20:00
Yaklaşık 8 yıl önce işlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinde ortaokul ve liseyi bitiren İbrahim Ertemoğlu, üniversite mezunu olarak dışarı çıkmak istiyor.

Trabzon'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlülerden İbrahim Ertemoğlu, ilkokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite diplomasıyla çıkmayı hedefliyor.

Yaklaşık 8 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giren 54 yaşındaki Ertemoğlu, eğitimini tamamlayamamış hükümlü ve tutukluların için cezaevinde yürütülen çalışmalar kapsamında, açık öğretimden ortaokul ve liseyi bitirdi.

Lise diplomasının ardından cezaevindeki vaktini değerlendirmek için üniversite okumaya karar veren Ertemoğlu, 2 yıl önce girdiği sınavında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı.

Ertemoğlu,  yaptığı açıklamada, cezaevine girdiğinde ilkokul mezunu olduğunu belirterek, "Burada ortaokulu ve liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına girerek açıköğretimden halkla ilişkiler bölümünü kazandım. İkinci sınıfta okumaktayım." dedi.

Eğitim faaliyetleri sayesinde günlerini en iyi şekilde geçirdiğini ifade eden Ertemoğlu, "Bir şeylerle meşgul olmak insanı birtakım sorunlarından arındırıyor. Tabii boş kalırsanız devamlı bir şeyler düşünürsünüz. Bir şeylerle ilgilenildiği zaman insan kendini dışarıdan soyutluyor." ifadelerini kullandı.

Ertemoğlu, cezaevine girmeden önce esnaflık yaptığını ve okumanın içinde hep bir ukde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okumanın yaşı yok derler. Gerçekten de öyle. Önemli olan heves etmek. Bir şeyin başlangıcı istek. İstek, heves ve azim varsa olmayacak bir şey yok. Okumanın yaşı yok. 70-80 yaşında bile okuyan insanlar var. Bilgi önemli. Zaten bilgili insan en zararsız insandır."

AA

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