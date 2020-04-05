Cezayir'den getirilen 160 kişi Söke'de karantinaya alındı

Cezayir'den getirilen 160 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Söke ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Aydın'a ulaştı. Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirildi. Cezayir'den getirilecek 290 kişinin de Efeler'deki yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

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