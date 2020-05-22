Çocuklar bayramda harçlıksız kalacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını dolayısıyla 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından esnaf kadar harçlık toplayacak çocukların da olumsuz yönde etkileneceğinin altını çizdi.

Haberler.com’un haberine göre, çocukların bu bayramda sokağa çıkma yasağı sebebiyle ülke genelinde sadece çikolata şeker değil bayram harçlığı da alamayacaklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın bayram satışları gibi çocuklarımızın bayram harçlıkları da bu yıl oldukça sönük kalacak sadece aile içerisinde harçlık sistemi olacak. 23 milyon çocuğumuz bu bayramda bayram harçlığı alamayacak, bayram şekeri ve çikolata toplayamayacak en önemlisi bayram kıyafeti giyip dışarı çıkamayacaklar” dedi.

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.