Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle Türkiye'de sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 15 derece azalması, pazar günü kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden cuma günü gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inmesi öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden pazar günü gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle de Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 15 Şubat Pazartesi günüden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla kar yağışlarının aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.