Demokrat geleneği özledik

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Demokrat geleneğin toplumun her kesiminde sağladığı konforu özlediğimiz süreçler yaşıyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ı ziyaret etti. Uysal başkent Ankara’nın daha yaşanılabilir örnek bir kent olarak problemlerinin çözümü için siyaset üstü yaklaşımlar sergileyen Ankara Kent Konseyi’nin çalışmalarını yakından izlediğini söyledi.

Kentin ortak problemlerine ilişkin, ortak akıl geliştirme ve dayanışma noktasında her türlü desteği vereceklerini söyleyen Uysal, “31 Mart Yerel seçimleri, Ankara’nın üzerinden bir vesayetin kalkmasına vesile bir seçim oldu. İnanıyoruz ki tek kişinin yönetiminden çıkan Ankara’mız, her yönüyle dünya başkentleri arasındaki gücünü ve farkını ortaya koyacaktır. Demokrat Parti olarak sadece yaptıklarımızla değil yapamadıklarımızla da mesul olduğumuzun bilinciyle ve 70 yılı aşan yönetim tecrübemizle siyasetimizi sürdürüyoruz. Sadece oyunu aldığımız insanların değil; oyunu alamadığımız insanların da rızasını gözetmek, bizim için de Ankara Kent Konseyi için olduğu kadar, önemli bir prensip olmuştur” diye konuştu.

Demokrat Parti’yi çok önemsiyoruz

Ankara Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise yaptığı konuşmada “Demokrat geleneğin toplumun her kesiminde sağladığı konforu özlediğimiz süreçler yaşıyoruz. Köydeki bir çobanın cumhurbaşkanı olabilme hikâyesi, dünyada bu ülkenin demokrasi anlayışına halen önemli bir örnektir. Bu ülkenin demokrat olma ölçüsü açısından Demokrat Parti’yi çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Geçmiş dönemde Ankara’da toplumun bütün kesimlerinin bir arada oturamadığı bir süreç yaşadığını söyleyen Yılmaz, “Bunun bedelini de bu kent ağır ödedi diye düşünüyoruz. Bizler de bu süreçte ‘Benimle aynı düşünmeyen insanlar da bu masa etrafında toplanıp düşüncesini ifade etmeye hazır’ olduğu için bu yapının içerisine girdik. Bugün itibariyle 436 temsilci var Kent Konseyimizde. Hayatın her alanına dokunan sivil toplum örgütlerinin koşarak biz de burada olmak istiyoruz demeleri, bu konudaki irademizin doğru olarak yankı bulduğunu, anlaşıldığını göstermektedir. Hiçbir arkadaşımızın mensubiyetinin hangi partiden olduğunu merak etmedik. ‘Bu kente dair hikâyesi olan herkesin başımızın üstünde yeri var’ dedik. Kente dair müştereklerimiz etrafında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ