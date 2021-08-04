Denizli'deki orman yangınları kontrol altında

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor. Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti. Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. AA

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.