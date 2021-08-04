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4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Denizli'deki orman yangınları kontrol altında

04 Ağustos 2021, Çarşamba 10:30
Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

AA

Etiketler: Denizli, orman yangını
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