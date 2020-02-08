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Depremzedeler vagonlara sığındı

08 Şubat 2020, Cumartesi 22:39
Elazığ’daki depremin ardından halen evlerine giremeyen bazı depremzedeler, tren garında kendilerine tahsis edilen vagonlarda hayatlarını sürdürüyor.

Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra hasarlı olduğu için evlerine giremeyen ailelere Türkiye’deki birçok kamu ve sivil toplum kuruluşunun seferberliği devam ediyor. Depremden etkilenenlerin barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) yetkililerince Elazığ’a gönderilen, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu trende, depremzede aileler kalıyor. Elazığ Tren Garı’nda, bir yandan normal seferlerin yapılmasını sağlarken bir yandan da depremzedelere 10 vagonlu trende hizmet veriliyor.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabildiği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle küçük bir stüdyo daireyi andıran vagonlar, adeta depremzedeleri hayata bağladı.

‘Trende konaklamak aklımın ucundan bile geçmezdi’

Depremzedelerden 66 yaşındaki Firdevs Sevinç, depremin şok etkisini yavaş yavaş atlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin dört bir yanından insanların Elazığ’a yardıma koşmasının her şeye rağmen kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Depremzede çocuklardan Eren Öcek de 7. sınıf öğrencisi olduğunu, daha önce çok merak ettiği trene deprem nedeniyle binmek zorunda kaldığını anlattı. Öcek, “Trende kalmaya alıştım, burada yeni arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Boyama kitaplarıyla oynuyorum. Futbol maçları yapıyoruz. Bize yardımlar da yemekler de geliyor.” dedi. Mustafa Yılmaz da 4 çocuğu ve eşiyle trene sığındığını belirterek, “Tren garına yakın bir mahallede oturuyoruz. Bir gün trende konaklayacağımız hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Halimize çok şükür hayatta kaldık. Evimiz hasar gördü. O da geçer inşallah.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: depremzede, vagon
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