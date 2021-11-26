DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi gözaltına alındı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, 'siyasi casusluk suçlaması ile' gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Metin. Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde. Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum" dedi. Euronews Türkçe

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