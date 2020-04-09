Din görevlisi bakkal borçlarını ödedi

Sinop’ta Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü bir din görevlisi, Kovid-19 mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı olan 4 bin 500 lira borcu kapattı.

Sinop İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Hayri Çelik, şunları kaydetti: “İsminin verilmesini istemeyen bu görevlimiz, arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayla 20 hanenin bakkala olan 4 bin 500 lira borcunu ödedi. Onlar bu sürecin adsız kahramanlarından. İnşallah bu zorlu günlerini dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız.” AA

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