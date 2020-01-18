Diyarbakır anneleri nöbette

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlât nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 138’inci gününe girdi.

Anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, evlâdı için katıldığı eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Kabaklı, şöyle konuştu: “Evlâtlarımızı alacağız, bıraksınlar. Yeter artık bu zulüm. Evlâdımiçin canımı feda ederim. Benim evlâdım canımdan daha önemli, önce Allah sonra evladım için yaşıyorum. Ben bir anneyim, benim için evladım her şeyden önemli. Anne, baba yüreği olmazsa zaten biz burada oturmayız. Kıştır, soğuk ve kar yağıyor. Her şeyi göze aldık.” Kardeşi Rahim için gelen Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi için Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katıldığını söyledi. Çifçi, kardeşine terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.