Diyarbakır annelerinden Mevlid duâsı

Çocuklarının dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anneler, Hazreti Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili vesilesiyle Hazreti Süleyman Camii ve 27 Sahabe Türbesi’ni ziyaret etti. Oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, kandil dolayısıyla 27 Sahabe Türbesi’ni ziyaret ederek, çocuklarına kavuşmak için duâ ettiklerini söyledi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer ise yüreklerinin yandığını belirtti. Biçer, “İstedik ki bu gecenin hürmetine burada duâlarımızı yapalım. Bizi gören, izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabb’im hepimizi evlâtlarımıza kavuştursun. Mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.