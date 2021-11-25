Doğu’da kar etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar aralıklarla devam edecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, karla karışık yağmur ve kar etkili olan bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum’da 2, Ağrı’da 3, Erzincan’da 4, Iğdır’da 7,Tunceli’de 8 ve sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan’da 1 derece ölçüldü. Bölgede kar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklarakarşıvatandaşlarileilgililerindikkatlivetedbirli davranması gerekiyor. AA

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