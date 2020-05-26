Doğu'da sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

6 ilde şiddetli rüzgar alarmı Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derecenin altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar doğu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzincan'da 8, Iğdır'da 10 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 22, Ağrı ve Kars'ta 21, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16 derece olması öngörülüyor. AA

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