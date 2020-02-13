Doktora saldırıya ceza memnun etti

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, İzmir’deki doktora yönelik şiddet olayında sanıklara verilen cezadan memnun olduklarını belirterek, “Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen dâvâlarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin.” ifadelerini kullandı.

Sezen, yazılı açıklamada, İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı Elif Çağlayan Türk’ün, geçen yıl Nisan ayında eli sopalı 9 saldırganın şiddetine maruz kaldığını belirterek, yargılama sonucunda sanıkların cezalandırıldığını kaydetti. Saldırının ardından sivil toplum örgütleri ve Türkiye genelindeki aile hekimlerinin iş bırakarak 3 Nisan’da büyük bir eylem gerçekleştirdiğini anlatan Sezen, bu eylemlerin yerini bulduğunu ve saldırganlara hapis cezası verildiğini hatırlattı. İstanbul - aa AA

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