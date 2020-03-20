Edirne'de belediyenin kiracılarından kira alınmayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız." AA

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