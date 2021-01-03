Edirne’nin 1-2 aylık suyu kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, şehrin su ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Kadıköy Barajı’nda yüzde 8 doluluk kaldı.

Yağışın olmaması ile birlikte gitgide azalan barajdaki suyun en fazla 1-2 ay daha şehrin ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. T24’deki habere göre Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Kadıköy Barajı’nda su seviyesinin sınıra yaklaştığı bu günlerde, vatandaşların durumun farkında olarak tüketim yapmaları gerektiğini kaydetti. Helvacıoğlu, “Karanın göründüğü ve felâket boyutuna geldiğini görüyoruz. İki ayı bulmaz su ihtiyacımız çaresizliğe dönüşecek gibi bir durumumuz var. Kadıköy Barajı İçme Suyu Tesisleri’ndeki suyu gördükçe tüylerimiz diken oluyor. 4,5 milyon metreküp suyumuz bulunuyor, yağış olmazsa kuraklık kapıda” dedi.

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