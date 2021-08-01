Ege Denizi'nde peş peşe 4 deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem gözlemlendiğini bildirdi. Datça açıklarında 4,3, 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü. "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alındı" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Datça açıklarındaki sarsıntılar sürüyor Saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde depremin yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3, 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı saat 11,37'de, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte, 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96, 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü. Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem gözlemlenmişti. AA

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