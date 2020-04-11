Elazığ’da evlere kitap servisi

Elazığ’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan gençler için başlatılan kampanyada toplanan kitaplar evlere servis ediliyor.

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın tavsiyesi üzerine salgın sebebiyle evden çıkamayan gençlerin kitap okumaları için kitap kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında yardımseverlerin bağışlarıyla 5 binin üzerinde kitap toplanırken, “Vefa Destek Grubu” ekibi, Valilikten kitap talebinde bulunan gençlerin her birine 2’şer kitabı evlerinde teslim etti. Ders dışındaki vaktini evde kitap okuyarak geçirdiğini ifade eden bir genç, “Gençlere sokağa çıkma yasağı geldiğinden dolayı evdeyiz. Sayın valimizin başlattığı bu kitap okuma kampanya sayesinde evlerde canımız sıkılmayacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi. AA

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