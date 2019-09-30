Elektriğe zam

Zam yarından itibaren geçerli olacak.

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün saat 13.00'te yaptığı toplantının ardından zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14,90 artmasına karar verildi. Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor. Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.

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