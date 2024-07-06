Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, vatandaşlardan yoğun şikâyetler geldiğini hatırlatarak, “Elektrik faturaları doğru fiyatlandı mı?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Uzun şunları söyledi: “elektrik faturaları doğru fiyatlandı mı? Özü şu: Elektrik dağıtım/satış firmaları, son yapılan %38’lik zamdan önceden haberdar oldukları için sayaç okumaları geciktirdi, dolayısıyla daha yüksek faturalama yaptı… Bu doğru mu? Firmalar, faturalama döneminde ne kadarı zamlı, ne kadarı zamsız olduğuna göre günlük ağırlıklı fiyatlama yapması gerekir. Bu yükümlülüklerine uydular mı? Zaten zamlı fiyatla beli bükülen vatandaşların bir de dolandırılmasına izin vermeyin. Bu konuda tereddütlerin ortadan kalkması için tatmin edici bir açıklama yapmalısınız”

İstanbul - Seyhan Şentürk