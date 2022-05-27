En yeşil çayı üretiyor

İş insanı Ferhan Geylan, ilaçsız topraklarda organik tarımla ürettiği, elektrik kullanmadan soğuk demleme yöntemiyle elde ettiği yeşil çayı, yeniden kullanılabilir cam şişelerde tüketiciye sunarak hem karbon emisyonunu hem de atıkları azaltmaya katkı sunuyor.

Geylan, bu amaçla kurduğu markayla, çevreye duyarlı hedefler belirleyerek çay hasadında bitki saplarının ve çay posalarının değerlendirilmesi, geri dönüşümlü ambalajdan ziyade cam şişelerin ömrü bitinceye kadar tekrar kullanımı, elektrik kullanımı olmadan soğuk demleme yöntemi gibi uygulamaları hayata geçirdi. Üretim aşamasında pilot bölge olarak seçtikleri Rize’nin Ardeşen ilçesinde hiç ilaçlanmayan araziler bulduklarını ve tamamen organik yöntemle çay hasadı gerçekleştirdiklerini anlatan Geylan, “Nitelikli bir yeşil çay yapabilmek ve topluma sevdirebilmek için çayın kalitesinin, berraklığının, renginin ve kokusunun istenilen niteliklerde olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. AA

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