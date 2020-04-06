"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Erciyes Üniversitesi immün plazma çalışması başlatacak

06 Nisan 2020, Pazartesi 13:37
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla yani immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla yani immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini bildirdi.

Çalış, yaptığı yazılı açıklamada, iyileşen vatandaşları, iyileştikten 14 gün sonra kan verme şartlarına sahiplerse Erciyes Üniversitesi kan merkezlerine beklediklerini, bu sayede, kendileri hastalığı atlatan ve sağlığına kavuşan hastaların, başka insanların tedavisine katkıda bulunabileceklerini ve hayat kurtarabileceklerini belirtti.

Plazma tedavisi ya da güncel ismi ile immün plazma yönteminin aslında uzun yıllardır tıpta çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan bir yöntem olduğunu aktaran Çalış, şu bilgileri verdi:

"Hastalığı yenmiş ve vücudu bağışıklık kazanmış kişilerden alınan antikorlar, hasta olan kişiye damar yolu ile veriliyor. Böylece kişinin kendi bağışıklığını geliştiremediği ya da eksik kaldığı durumlarda iyileşme sağlanabiliyor. Bu yöntem daha önce SARS ve Ebola salgınlarında da kullanılmıştı. Kovid-19 hastalığı ve SARS-CoV2 olarak bilinen yeni tip koronavirüs, modern tıp literatürüne yeni girdi. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde bu yöntemin ne kadar etkili olacağı henüz çok geniş çaplı araştırmalarla ortaya konabilmiş değil. Ancak bu konuyla ilgili doktorlarımız, Kovid-19 tanısı konmuş hastalarla yapılan araştırmalardan ve daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak bu tedavi yönteminin etkili olabileceğini belirtiyor."

Çalış, uygulanacak tedavi yöntemiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Hastalığı geçirmiş, taburcu edilmiş veya elinde hastalığa dair tanısı olan hastalarımıza bu durumu öncelikle anlatıp onlardan onaylarını isteyeceğiz. Onları, gönüllülük esasıyla plazma toplama havuzuna dahil edeceğiz. Çünkü bir kişi haftada maksimum iki kez olmak üzere uzun süre verici olabilir. Hastanın son testinin negatif olması ve taburcu edilmesinin ardından 14 gün geçtikten sonra kan ve boğaz sürüntü testi yaparak vücutta virüs kalmadığından emin olacağız. Ardından eğer HIV ya da hepatit gibi kan vermesine engel başka bir hastalığı yoksa ve 18-65 yaş aralığındaysa bu kişilerden yaklaşık 45 dakika süren bir yöntemle plazmaları toplayacağız. Bu immüne plazmayı hızlı bir şekilde yoğun bakımlarda yatan hastalara göndereceğiz. Hastalarımızın iyileşmesinde katkısı olması dileklerimizle bu işlemi başlatıyoruz."

AA

Etiketler: Erciyes Üniversitesi, immün plazma
Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyaliz ve böbrek nakli hastalarının salgın sürecinde dikkat etmesi gerekenler

    Yemen'deki insanlık trajedisi 6. yılında...

    BM: Karantinada artan kadına şiddeti önlemek için harekete geçin

    Ülkeler arası maske savaşını da görmüş olduk

    Erciyes Üniversitesi immün plazma çalışması başlatacak

    ABD'de üretilen koronavirüs aşısı sonbaharda dağıtılacak

    Apple cerrahi maske üretecek

    Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti

    Gabon'da da pangolin ve yarasaya yasak

    Üniversitelilerin nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başladı

    Vicdanları rahatlatın

    Hazırlıksız yakalandık

    İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı

    İsrail zindanlarına SESSİZ KALMAYIN

    5.1 milyon korona işsizi

    Virüs tüketim alışkanlığını değiştirecek

    Su tasarrufuna çağrı

    Kovid-19 salgınında dünyada son 24 saat böyle geçti

    Yurt genelinde "sessizlik" hakim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vicdanları rahatlatın
    Süleyman KÖSMENE

    Susan dilsiz şeytan mıdır?
    Genel

    Hazırlıksız yakalandık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risk grubunda olanlar
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’sız kalmayın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bizi terk etmeden, biz onu kalben terk edelim
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımız tahkiki mi, taklidi mi?
    M. Said ZEKİ

    Nisan yağmuru, Yeni Asya ve evde kalmak
    Ahmet ŞAMİL

    Felâketlerden ders çıkarmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.