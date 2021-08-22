Erdoğan: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. AA

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