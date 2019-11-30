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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Eski AKP'li bakanın evine yıkım kararı

30 Kasım 2019, Cumartesi 10:50
AKP'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, zamanında tebligat yapılmadığını savunarak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i suçladı.

AKP'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 1983'ten beri oturduğu ve 2006 yılında yıkıp yeniden yaptırdığı Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, Belediye zabıtalarının yıkım esnasında kendisini tartakladığını iddia eden Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, zamanında tebligat yapılmadığını savunarak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i suçladı.

"POLİSLER BENİ TARTAKLADI" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir türlü ulaşamadığını da belirten Ahsen Unakıtan, "Fakat etrafı bugün zırhla çevrili. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne korumasına ne kendisine. Ne de kendisi açıp ‘Ahsen yenge nasılsın?’ diyor. Ben nasıl ulaşayım nasıl söyleyeyim? Zaten Üsküdar Belediyesi AK Parti’nin belediyesi" dedi. Unakıtan, polis ve zabıta nezaretinde yapılan yıkım için “Burada 80 tane koruma beni tartakladı. Omuzlarımdan tutarak beni tartakladılar. Bu zulüm son bulmalı” diye isyan etti.

2006’DA ‘KAÇAK’ STATÜSÜNDEN ÇIKARILMIŞ VE 3 VİLLA YAPILMIŞTI

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Küçükçamlıca’da bahçe olarak aldığı 2 bin 210 metrekarelik araziye ilk villasını 7 Aralık 1983’te yaptı. Yaklaşık 13 yıl sonra 1998’de ise ikinci villayı inşa etti. Ancak 1991’de arsanın da bulunduğu bölge doğal SİT alanı ilan edildiği için sonradan yapılan villa kaçak statüsüne girdi. İlk villanın 1999 depreminde zarar görmesi, ikinci villanın da kaçak olması nedeniyle Unakıtan, 2005 yılında villalarını yıktı. 

Unakıtan’ın parseline 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No’lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla üç villa yapılabilmesi yolunda izin çıktı. Bunun üzerine Unakıtan, araziye aynı yıl üç villa yaptırdı. Aradan geçen 13 yılın sonunda dün Üsküdar Belediyesi yapı denetim ekipleri, yıkım için Unakıtanların kapısını çaldı. Belediye ekipleri, villalardan birinin çatısını imara ve yapı ruhsatına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle yıktı.

KEMAL UNAKITAN 2006’DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Unakıtan 2006 yılında villarıyla yapılan eleştirilere “Ben ve ailem, yakın bir zamanda Çamlıca’ya yerleşmiş değiliz. Bahse konu yerde 23 yıldır ikamet etmekteyiz. Söz konusu gayrimenkulü iktisap ettiğimiz 1981-1982 yılında bölge doğal SİT alanı olmadığı gibi o zaman geçerli olan imar planına göre de yüzde 25 inşaat izni bulunmaktaydı. Buna göre, bu arsa üzerine 4 villa ya da 16 daireli bina inşaatı yapma hakkı bulunmaktaydı. Ancak ben bunun yerine sadece ruhsatlı tek bir ev yaptırdım. Bunun yanına 8 yıl önce de ikincisini yaptırdım. Sonradan burası 1991 yılında doğal sit alanı ilan edilmiş ve 1998 yılında da sit alanının sınırları genişletilmiştir. Görüldüğü üzere, konutumu yaptırırken ve ikamet ederken bölge doğal SİT alanı değildir, sonradan doğal sit alanı ilan edilmiştir. Bunun sonucu olarak da bölgenin imar planları geçersiz hale gelmiştir.” diye yanıt vermişti.

Etiketler: Eski Bakan, ev, yıkım kararı
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