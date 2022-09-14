Eskiyi tamir ettiriyorlar

Yozgat’ta ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Kaymaz, artan fiyatlara dikkat çekerek “Dikmiş olduğum şu çanta bir ev kirası” dedi.

Kaymaz, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın eskiyi tamir ettirip kullandığını söyledi. Her geçen gün artan maliyetler vatandaşları ihtiyaçlarını yeni ürünlerle karşılamak yerine eskiyi tamir ettirmeye yöneltti. Yozgat’ta baba mesleğini yapan 66 yaşındaki kundura ustası Yaşar Kaymaz, okulların açılmasıyla birlikte işlerinde de bir artış olduğunu, geçen yıl kullanılan çantaların tamirini yaptırıp, bu yıl da kullanmaya başlayanların fazla olduğunu belirterek, “Ayakkabı, çantalarda maliyetler yükseltildi, eskiyi yaptırmaya dönüldü” dedi. Yozgat - anka

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