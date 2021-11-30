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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Etkili fırtınanın devam ettiği İstanbul'da son durum?

30 Kasım 2021, Salı 14:31
Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal ederken Marmaray yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu. Kentte bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların sürüklediği kırmızı yosunlar, sahilleri kapladı.

İstanbul'da meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.

Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi ve Arnavutköy'de fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Çardak Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait minibüsün üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın üzerine devrildiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sarayburnu'nda dev dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

Ulaşımı olumsuz etkileniyor

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Öte yandan Mecidiyeköy metrobüs durağı çıkışındaki yürüyen merdivenlerden birinin kapalı olması nedeniyle durakta yoğunluk yaşandı.

İGDAŞ, İstanbul sakinlerine cep telefonu mesajı göndererek, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, baca çekişlerinin kontrol edilmesini istedi.

Esenyurt'ta fırtına nedeniyle 3 işçi yaralandı

İnönü Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde çalışan 3 işçi, yalıtım malzemesi sermek için içine çöp konteyneri konulan iki katlı bir yapının çatısına çıktı.

İşçilerin çatıya sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle havalandı. Rüzgarın şiddetine karşı koyamayan işçiler, yalıtım malzemesiyle birlikte 10 metre savruldu.

İşçilerden biri yere, diğer ikisi de park halindeki araçlarına üzerine düştü.

İşçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Öte yandan, araçlarda da hasar oluştu.

Maltepe'de demirli Ro-Ro gemisi battı

Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi, halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.

Polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları da fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı.

Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtına nedeniyle iskeleye yaslandı.

Fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

AA

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