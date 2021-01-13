Evde kal, kitap oku

ÇORUM HABER gazetesi, Çorum Temsilcisi Erdoğan Dinç’in, pandemi sürecinde herkes okusun diye “Risale-i Nur Külliyatı”nı cazip fiyat avantajlarıyla kitapseverlere sunduklarını haber yaptı.

Haberde, aynı kampanya çerçevesinde “Deprem Sebep ve Hikmetleri” ile Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği “Hastalar Risalesi”nin de hediye olarak dağıtıldığına yer verildi. Gazeteye konuşan Dinç, “Pandemi vesilesiyle evlerimizden çıkamadığımız şu günlerde en iyi çare kitap okumaktır. Bu musîbetin sebep ve hikmetlerini izah eden, imanımızı kuvvetlendiren, her şeyde Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin izini, özünü bize gösteren Risale-i Nurlar’la hem vaktimizi değerlendirmiş, hem de pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmuş oluruz” dedi. Dinç ve Kovancı’dan ziyaret Öte yandan Çorum Temsilcimiz Erdoğan Dinç ve Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu eski Üyesi Mehmet Kovancı, Çorum Hakimiyet Gazetesi’ni ziyaret ederek gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’ın şahsında gazete çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.

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