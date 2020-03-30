"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin yardım kampanyasına destek

30 Mart 2020, Pazartesi 17:15
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına destek verdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletin, sağlık çalışanlarının, valilik ve belediyelerin çok önemli bir mücadele verdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte, hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır."

"Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca, imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'mız, İstanbul Valiliği'mizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor. Futbol A takımımız, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon lirayla bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor. Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp, bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor, en az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz. Spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız, bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım."

AA

Etiketler: Fenerbahçe, İstanbul Valiliği, yardım kampanyası, destek
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs nedeniyle can kaybı 168'e yükseldi

    Salgın nedeniyle bir ateşkes daha

    Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

    Gram altın rekor kırdı

    'Tedbirler pişman olmaktan iyidir'

    Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin yardım kampanyasına destek

    İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

    İstanbul'da virüs sakinliği

    Benzine indirim, motorine zam

    Çin'deki 20 eyalette son 4 haftada yeni vaka görülmedi

    '18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor'

    AÜ'den açıköğretim sınavları hakkında açıklama

    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belli oldu

    Fatih Terim ile Yusuf Günay taburcu edildi

    'Cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek'

    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    ABD'deki Türk restoranlarından alkış toplayan uygulama

    Fırsatçıların önüne geçti

    'Kış lastiği değişimi için acele etmeyin'

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Koronanın “Kuddüs! Kuddüs!” zikrini duyuyor musunuz?
    Genel

    Nereye kadar böyle gidecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başa gelen musîbet taşları
    Risale-i Nur'dan

    O’nun izni olmadan hiçbir şey imdat edemez
    Genel

    Vicdan ve ahlak öne çıkacak
    Hasan GÜNEŞ

    Musibetler ve tedbir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    #MilleteSahipÇık!
    Ramazan Aydın

    Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın
    Genel

    New York'ta ünlü mağazaların 'yağma' alarmı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.