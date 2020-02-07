Fizik Tedavide okuma yazma da öğreniyorlar

Kastamonu’daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, tedavi gören hastalar ve refakatçilerinin yararlanması için okuma yazma kursu açıldı.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, haftanın 5 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında merkezde okuma yazma bilmeyen hasta ve refakatçilere eğitim veriliyor. Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde ayakta, 2 bin 500’ün üzerinde de yatan hasta tedavisi gerçekleştirildi. Bazı hastalarımız okuma yazma bilmediği için hizmet alımında zorlanıyordu. Tedavi ünitelerinin tabelâlarını bile okuyamayanlar vardı. Bunun önüne geçmek için okuma yazma kursu açmaya karar verdik” dedi. AA

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