Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi: 3 ölü 13 yaralı

İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Tarık Ekici yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Yeşilyurt Mahallesi Kavşağı'nda Serdar Subaşı yönetimindeki 67 YE 057 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar olay yerinde vefat etti.
Yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta da kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralılarla ilgilendi.
NTV