Hakkari-Van karayolunda sel ve heyelan paniği

Hakkari-Van karayolunda sağanak sele dönüştü. Sel de toprak kaymasına neden oldu.

Yüksekova-Hakkari kara yolundaki tünel ve Yeniköprü mevkisi ile Başkale-Hakkari kara yolunun 28. kilometresinde şiddetli yağış heyelana neden oldu. Haber verilmesi üzerine söz konusu noktalara yönlendirilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda biriken toprak ve taşların temizlenmesi için çalışma başlattı. Yüksekova ilçesine bağlı Akalın Mahallesi yakınındaki derenin taşması sonucu kapanan yolun açılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Kapanan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden olurken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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