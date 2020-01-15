Haksız gözaltıya 100 TL çok bulundu

Erzurum’da birlikte gözaltına alınan ve 3 gün nezarethanede tutulan 2 çocuk sahibi çift, beraat ettikten sonra yapılan uygulamaya yönelik açtıkları tazminat davasını kazandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi maddi tazminata hükmedilmesine gerek olmadığına ve kısmı bir kararla 3 günlük haksız gözaltı süresi için 100 TL manevî tazminata hükmedilmesine karar verdi. Fakat, Maliye avukatı karara itiraz ederek, 100 TL’nin dâvâcının sebepsiz zenginleşmesine yol açacağı ve kamuyu zarar uğratacağı iddiasıyla kararı temyize götürdü. Maliye vekili Av. D.B., dâvânın kısmî kabulünün ortadan kaldırılmasını ve dâvânın reddedilmesini talep etti.

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