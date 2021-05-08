Halk pazarları açıldı

Halk pazarları koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Pazar yerlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da halk pazarları koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Pazara gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor, HES kodları sorgulanıyor Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü. Esnaflar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

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