Halkekmek'e yeni atama

Tonguç Çoban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden Halkekmek A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi oldu.
İBB’nin yönetim kadrosunda değişiklikler devam ederken, bir yandan da belediyeye ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapılıyor. Kısaca BİT olarak adlandırılan belediyenin iktisadi teşebbüslerinden İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin yönetim kuruluna yeni atama yapıldı.
Ticaret Sicil Gazetesi’nin 5 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan yönetim kurulu kararına göre, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.