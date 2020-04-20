Hastalar Risalesi kampanyası Nevşehir’de

Korona salgın ve paniğinin hakim olduğu günümüzde, Kur’an eczanesinden manevi reçete olan Hastalar Risalesi dağıtımına Nevşehir de katıldı.

Bazı illerimizin öncülük ettiği, korana salgınından endişelerin arttığı bir ortamda Kur’ân eczanesinden manevî bir reçete olan Hastalar Risalesi dağıtma faaliyetine Nevşehir Temsilciliğimiz de katıldı. Okuyucularımızın imece üsülü katkılarıyla alınan eserler manevi yaralara bir tiryak olması için Nevşehirliler ile buluştu.

Hastalar Risalesi manevÎ ilaç

Eczacı Ahmet İnan da dükkânında bu eserlerin dağıtımına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Tüm hastalıkların reçetesi moraldir. Hastalar Risalesi, hastalığın mahiyetini ve görevini anlatarak hastalığın kimden geldiğini göstererek hastalara büyük moral veriyor ve manevî bir ilâç oluyor” dedi.

Yeni Asya bütün okuyuculara ulaşıyor

Yeni Asya Nevşehir Temsilciliği görevlileri de “‘Güzel atlar ülkesi’ olarak da bilinen Nevşehir’de tüm neşriyat hizmetlerimize azami ölçüde sahip çıkıyoruz. Gazetemizin yıllardan beri günlük olarak titizlikle elden dağıtımı yapılıyor. Ülke genelinde gazetelerin dağıtımda sıkıntı yaşadığı şu zor günlerde bile Nevşehir’de Yeni Asya’nın bir aksaklığa mahal verdirilmeden okuyucularımıza ulaşması devam ediyor” dediler.

Nevşehir - Yeni Asya