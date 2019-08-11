"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

''Her gün yaklaşık 30 kilometre koşuyorum''

11 Ağustos 2019, Pazar 00:02
Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Tuncay Güllüdağ, ilerleyen yaşına rağmen sağlık için her gün eşofmanlarını giyip İzmir'e kadar koşuyor.

Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Tuncay Güllüdağ, askerlik hizmeti sırasında merak sardığı atletizme ilgisini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Güllüdağ, her gün eşofmanlarını giyip Manisa'da 75. Yıl Mesir Alanı'ndan koşmaya başlıyor ve Sabuncubeli Geçidi'ni tırmanıyor.

İki kent sınırında 30 kilometre koşan Güllüdağ, yolu düzenli kullanan sürücüler tarafından da tanınıyor.

Tuncay Güllüdağ, yaptığı açıklamada, içindeki koşma sevgisinin halen sürdüğünü, formunu koruyup sağlıklı kalmak için her gün Manisa-İzmir arasında koştuğunu anlattı.

Daha önce 1988, 1990, 2006 ve 2010'da Avrasya maratonlarına katıldığını aktaran Güllüdağ, "Antrenmanlarımı Manisa'nın çıkışından İzmir'e kadar yapıyorum. Ya Sabuncubeli Tüneli'nden dönüyorum ya da eski yoldan Sabuncubeli Geçidi'nden geçip Bornova'ya kadar gidiyorum. Her gün yaklaşık 30 kilometre koşuyorum." dedi.

"Bazı ekipler 'Ceza yazarım' diye şakalaşıyor"

Eskiden günde 40 kilometre koştuğunu şu anda bunun 30 kilometreye düştüğünü ifade eden Güllüdağ, şöyle konuştu:

"Çok nadir olarak pistlerde ve patika yollarda da koşuyorum ama Sabuncubeli Geçidi benim için daha elverişli. Ben koşmayı ve bu güzergahı çok seviyorum.

Manisa-İzmir arasında düzenli sefer yapan otobüsler ve servis şoförleri artık beni tanıyor. Beni gördüklerinde selam veriyorlar, korna çalıp, selektör yapıyorlar, el sallayanlar oluyor. Bunları görünce mutlu oluyorum. Özgüvenim artıyor. Bu da benim performansımı arttırıyor. Tempomu arttırıp daha hızlı koşmamı sağlıyor. Yolda görevli polis ve jandarma ekipleri de artık beni tanıyor. Bazı ekipler 'Ceza keserim' diye şakalaşıyor."

AA

Etiketler: manisa, izmir
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslâm dünyasına Keşmir çağrısı

    ''Şehit yakını kardeşlerime Allah'tan sabır diliyorum''

    Yemen kötüye gidiyor

    Ucuz akaryakıt alarmı

    Gözler zamda

    Depremzedeler Kurban Bayramını buruk karşılıyor...

    Siyasetin dilini yumuşatmalıyız

    Hacı oldular

    Kâbe’nin örtüsü değiştirildi

    Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haberler

    Bayram neşesini herkese ulaştıralım

    403 basın kartı iptal edildi

    Güvenlik güçleri Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmadı

    Pakistan'dan Hindistan'ın ''Cammu Keşmir'' kararı sonrasında önemli adım

    Bayram arefesinde de İdlib'de kan akmaya devam ediyor

    'Kim özür diledi ve görüşmek istiyor'

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor

    Bayram arifesinde üzücü kazalar

    Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurban Bayramınız mübarek olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslâm dünyasına Keşmir çağrısı
    Genel

    Kurban Bayramınızı tebrik ederiz
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Mustafa Gengeç

    Eski ve yeni bayramlar
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri (6)
    Mehmet KARA

    “Refah için barış”mış
    Faruk ÇAKIR

    Filistin’den sonra Keşmir mi?
    M. Said ZEKİ

    İlimle kendi hukukuna sahip çıkmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.