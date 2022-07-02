Hipermarketlerin kurban satışı üreticiyi olumsuz etkiliyor

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus kurban ibadetinin hem ekonomik hem de sosyal yönünden bahsederek, Kurban Bayramında hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Mahmut Çelisus, “Bu hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kâr elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edememektedir. Rekabetten kaçınan besici ve köylü halk kurbanlık hayvanlardan vazgeçiyor. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor ” dedi. Çelikus, “Bir yıl boyunca emek ve sabırla Kurban Bayramı’nı bekleyen kurban besicileri, büyük marketlerin kurban kesim hizmeti vermesi sebebiyle zarar görmeye devam ediyor. Bu sistem kasap esnafımızı da mağdur etmektedir. Kasapların kurbanlık kesimlerinden elde ettikleri gelir de berhava olmaktadır” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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