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27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hırsızlar çaldıkları akülü arabayı bir hafta sonra geri getirdi

27 Temmuz 2019, Cumartesi 11:08
Konya'da kumbarasında biriktirdiği parasıyla aldığı akülü arabası çalınan minik İkra'nın aracı, hırsızlar tarafından geri getirildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin 4 yaşındaki kızları İkra'nın kumbarasında biriktirdiği parasıyla alınan akülü arabayı çalan hırsızlar, olaydan 7 gün sonra aracı, çiftin ikamet ettiği sitenin önüne bırakıp kaçtı. 

Akülü arabayı kapının önünde bulan Şengül ve Osman Akbaba çifti ile küçük kızları İkra büyük mutluluk yaşadı. 

Aile, olayın ardından kızlarının akülü arabasının bulunması için kendilerine destek veren gazeteciler ile emniyet mensuplarına teşekkür etti. 

Minik İkra ise akülü arabasıyla sitenin bahçesinde sevinçle tur attı. 

Anne Şengül Akbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkra arabasına kavuştu. Bizim için önemli olan bu. Kızım artık mutlu." diye konuştu. 

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. 

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin, 4 yaşındaki kızları İkra'ya kumbarasında biriktirdiği parayla aldıkları akülü araba, 20 Temmuz'da evlerinin önünden çalınmıştı. 

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasından motosikletli iki kişinin ellerinde akülü arabayla kaçtıklarını tespit etmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AA

Etiketler: Konya, Selçuk, akülü araba
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