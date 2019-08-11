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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Hudutta bir başkadır bayram sevinci...

11 Ağustos 2019, Pazar 16:12
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bin 750 rakımlı 208 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı Şehit Hava Piyade Üstçavuş Furkan Yavaş Kışlası'nda görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırındaki bin 750 rakımlı tepede vatani görevini yapan askerler Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Suriye'nin Lazkiye kentine yaklaşık 500 metre uzaklıkta Keltepe mevkisindeki 208 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı Şehit Hava Piyade Üstçavuş Furkan Yavaş Kışlası'nda gözleri sorumluluk bölgesinde, kulakları komutanda olan askerler, bayramda sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu ancak vatanını korumanın gururunu yaşadı.

Sorumlu olduğu hava sahasında adeta "kuş uçurtmayan" hudut kartalları, bölgedeki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemliyor.

Kurban Bayramı'nda da sınırdaki nöbetine devam eden askerler bayram namazını imam Şemsettin Ateş, öncülüğünde kıldı.

Daha sonra Kıta Komutanı Hava Savunma Yüzbaşı Mustafa İlker Araplı, içtima alanında askerleri selamladıktan sonra silah arkadaşlarının tek tek bayramlarını kutladı.

Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitaben konuşan Yüzbaşı Araplı, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Araplı, şartlar ne olursa olsun önemli ve kritik görevi icra etmenin haklı gururu ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Aileleri tarafından kendilerine emanet askerlere gözü gibi baktıklarını ifade eden Araplı, "Onların bir ailesi de biziz. Ailelere böyle vatansever evlatlar yetiştirdiği için sonsuz şükranlarımı sunar, Kurban Bayramlarını kutlarım." dedi.

Hava Piyade Kıdemli Başçavuş Turan Bozyılan da başta Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bozyılan, 7 gün 24 saat Türkiye'nin hududunda "hudut kartalları" olarak görevler yaptıklarını söyledi.

Görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiklerini aktaran Bozyılan, "Milletimizin gözü arkada kalmasın biz 24 saat hudutlardayız. Biz vatanın bekçileriyiz" diye konuştu.

Sözleşmeli Er Ramazan Başar ise ailesinden ve sevdiklerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını fakat vatanına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Bir diğer Sözleşmeli er Mehmet Temel de komutanları ve arkadaşlarıyla güzel bir bayram geçirdiklerini kaydetti.

Suriye sınırındaki kulede nöbet tutan askerler de komutanlarıyla bayramlaştı.

Karakoldaki askerler de aileleriyle telefon görüşmesi yaparak, bayramlarını kutladı.

AA

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