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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hz. Mevlana için buluştular

09 Aralık 2021, Perşembe 15:02
Konya’da bu yıl “irfan vakti” temasıyla düzenlenen Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslar arası Anma Törenleri’nde yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl Mevlânâ’yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlânâ’nın “gel” çağrısına uydu. Binlerce turist, Mevlânâ Müzesi’nde yoğunluk oluşturdu. Mevlânâ’yı anma törenlerine katılan yabancı turistler, kentteki manevî havanın etkisini yaşıyor.

“Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim”

İngiltere’den gelen Cihazi Malik, Müslüman olduğunu, ziyaret ettiği Mevlânâ’nın türbesinde yoğun manevî duygular yaşadığını söyledi.

Maneviyattan çok etkilendiğini belirten Malik, “Mevlânâ’nın kabrine duâ etmek için geldim. Mevlânâ hakkında çok şey dinledik. Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret ettiğimde ruhanî bir şeyler hissettim. Biz Müslümanların kültürü, en iyi kültür. Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim. Benim hissettiklerim bunlar.” diye konuştu.

Mevlânâ’dan etkilenerek Müslüman olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelip bir süre önce Konya’ya yerleşen Craig Victor Fenter de Konya’da çok özel günler yaşadığını, Allah’a duyulan aşkın her şeye sirayet ettiğini hissettiğini dile getirdi.

“Onun sözleri dünya için çok önemli”

Şahit olduğu maneviyatın, ruhunu sakinleştirdiğini ve eşsiz bir deneyimler yaşadığını ifade eden Fenter, şöyle konuştu: “Mevlânâ dünyaya barış getirdi. Onun sözleri dünya için çok önemli. Mevlevi ve Konya’da yaşayan biri olarak Şeb-i Arus’un başlangıcında Şemsi Tebriz’in türbesini ziyaret etmek, dua etmek, hep birlikte Mevlânâ Müzesi’ne gelmek, ilâhiler harika bir duygu. Hazreti Mevlânâ hayatımın her yönünü etkiledi. Onun şiirlerini, eserlerini okuyorum, sema yaptım. Profesyonel alanım müzikti, bununla beraber Mevlevî müziğine de yönelmiş oldum.”

Romanya’dan gelen Foss Brown ise 2 aydır Türkiye’yi gezdiğini ve Şeb-i Arus törenleri için Konya’da geldiğini kaydederek, “Mevlânâ Müzesi’nde bir dinginlik hissettim. Bu dinginliği anlamaya çalıştım. Bir kez bu müzeyi gezdim, sonra bir daha gezmem gerektiğine karar verdim. Buradan çok etkilendim.” dedi.

“Mevlana’yı o kadar seviyorum ki gerçekten anlatamam”

Ailesiyle İran’dan gelen 10 yaşındaki Baran Sadeghı Motcheh Khortı da Mevlânâ’yı ve öğretilerini çok sevdiğini aktardı. Khortı, şunları kaydetti: “Burası benim kalbimi çok etkiliyor. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Şeb-i Arus’a geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hazreti Mevlânâ’yı çok seviyorum. Mevlânâ’nın 1500-2000 beytini ezbere biliyorum. Sevgimden tekrar ede ede ezberledim hepsini.”

Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret etmek için İran’dan gelen Mujgan Samiei, tesadüfen Şeb-i Arus’a denk geldiğini belirtti.

Uganda’dan gelen Rachael Kısakye de Mevlevilik üzerine araştırmalar yaptığını, Mevlânâ Türbesi’ne geldiğinde çok yoğun duygular yaşadığını dile getirdi. Kısakye, sema ayinini de heyecanla izlediğini aktardı.

Etiketler: Hz. Mevlana
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