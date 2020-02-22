İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

Gaziantep Valiliği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi. Aileye şehadet haberi ulaştı Rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Demir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Demir ailesinin Şehitkamil ilçesindeki evine giderek, anne Nisa Karataş'a acı haberi verdi. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu. AA

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