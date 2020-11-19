İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ise Bandırma-Yenikapı-Bostancı saat 07.45, Kabataş-Kadıköy-Bursa 07.45 ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ipral edildi. NTV

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