"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İGDAŞ, İBB arazilerini satın aldı

04 Aralık 2019, Çarşamba 19:49
İBB satılığa çıkardığı 5 arazi için ihale düzenledi. Bedeli 425 milyon 360 bin lira olan 4 araziyi belediyenin iştiraki olan İGDAŞ aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), kentin 5 ayrı noktasındaki arazilerin satışı için gerçekleştirdiği ihalede, 4 araziyi İBB iştiraki İGDAŞ satın aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, İBB mülkiyetinde bulunan İstanbul'un 4 ayrı ilçesindeki 5 arazinin satışı için ihale gerçekleştirdi.

Saraçhane binasındaki ihalede, Şile Kumbaba'daki araziye teklif veren olmadığı için arazi satılmadı. Diğer 4 araziye İBB İştiraki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi. Tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi. İGDAŞ 4 araziye de tahmini bedelin biraz üstünde teklifler sundu.

Açık artırmada, Fatih Fatma Sultan Mahallesi'ndeki arazi 182 milyon 850 bin lira, Pendik Kurtköy'deki arazi 180 milyon 910 bin lira, Pendik Şeyhli'deki arazi 31 milyon lira, Arnavutköy'deki arazi ise 30 milyon 600 bin lira bedelle İGDAŞ'a satıldı. Satışlardan İBB'nin kasasına toplam 425 milyon 360 bin lira girecek.

İhaleyle satışı yapılan araziler şöyle:

-Şile ilçesi, Kumbaba Mahallesi, 824 ada, 2 parsel sayılı, 18.996,53 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Dinlenme ve rekreasyon alanı (hali hazırda boş)

-Arnavutköy ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, 160 parsel sayılı 1.330 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Yönetim merkezi alanı (hali hazırda boş)

-Pendik ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 3 parsel sayılı 11.909,71 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: İdari tesis alanı (halihazırda parsel üzerinde, iki adet boş ve atıl durumda olan, bir ve iki katlı yapı bulunmakta)

-Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 4005 ada, 11 parsel sayılı, 31.460,67 metrekare alanlı taşınmazın imar durumu: Sosyal Kültürel tesis alanı (hali hazırda boş)

-Fatih ilçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 2505 ada, 1 parsel sayılı 6.842 metrekare alanlı taşınmaz ile 2 parsel sayılı 2.486,40 metrekare alanlı taşınmazların imar durumu: Sosyal kültürel tesis alanı, sosyal kültürel tesis alanında kalan diğer parseller ile tevhidi gerekmektedir.

Etiketler: İGDAŞ, İBB, arazi
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan Trump ile görüştü

    ABD'den S-400 açıklaması

    'Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde'

    AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını 10 Aralık'ta verecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

    Afgan mağdurlardan 'savaş suçları soruşturması açılsın' çağrısı

    Johnson: PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz

    Bekir Ağırdır: Davutoğlu ve Babacan ittifakları etkileyecek

    Trump, Kanada Başbakanını 'ikiyüzlülükle' suçladı

    'Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir'

    Bahçeli'den 'ceza indirimi' açıklaması

    NATO, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını kabul etti

    55 saat geride kaldı: '260'a yakın personel kayıp arkadaşları arıyor'

    Afganistan'da seçim sonuçları hala öğrenilemedi

    Edirne'de mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

    Fransa tarihin en büyük grevine hazırlanıyor

    Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

    Şule Çet davasında karar

    Çare: Konuşan Türkiye

    Mavi Marmara’ya üçüncü örtbas

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursi'nin dikkat çektiği vartalar ve Evrenesoğlu
    Mustafa ORAL

    Kuşlar, en çok yuvalarında vurulur
    Süleyman KÖSMENE

    Yıkımın adı: İstanbul Sözleşmesi
    Cevher İLHAN

    Yeni Asya’yı teyid eden ikrarlar
    Risale-i Nur'dan

    Bazı insan zerrede boğulur, bazısında dünya boğulur
    Ahmet BATTAL

    İnteraktif şerh: Risalepedia
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 2
    Genel

    Çare: Konuşan Türkiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.